Leo Buscaglia è stato uno scrittore statunitense nonché docente. Il suo vero nome era Felice Leonardo Buscaglia. Nacque a Los Angeles, in California, il 31 marzo 1924. I suoi genitori erano italiani, originari di Aosta. Frequentò le scuole a Los Angeles, crescendo ed imparando in casa sia la lingua italiana che quella americana. Svolse il servizio militare nella marina americana durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra Leo Buscaglia frequentò la University of Southern California dove conseguì i diversi gradi accademici