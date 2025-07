Chester Charles Bennington nasce il 20 marzo del 1976 a Phoenix, negli Stati Uniti, figlio di un'infermiera e di un poliziotto. Nel 1987, in seguito al divorzio dei genitori, decide di rimanere a vivere con il padre. Trascorre i primi venti anni della propria vita in Arizona, obbligato a spostarsi in città diverse a causa della sua...

continua leggendo la:

Biografia di Chester Bennington su Biografieonline.it