Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Guillermo del Toro

I mostri sono tolleranti, non mentono mai, sono quello che sono. Godzilla non verrà mai a dirci: “Prometto di non distruggere niente!”. No, arriverà e con un colpo di coda distruggerà tutto. Dal primo secondo in cui vediamo i mostri sappiamo cosa sono.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Gòmez è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore messicano. Nasce il 9 ottobre del 1964 a Guadalajara, in Messico. Cresciuto dalla cattolicissima nonna, studia presso l'Istituto de Ciencias della sua città e già all'età di otto anni ha il primo contatto con il mondo del cinema, anche se è...
continua leggendo la:
Biografia di Guillermo del Toro su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail