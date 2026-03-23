Guillermo del Toro Gòmez è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore messicano. Nasce il 9 ottobre del 1964 a Guadalajara, in Messico. Cresciuto dalla cattolicissima nonna, studia presso l'Istituto de Ciencias della sua città e già all'età di otto anni ha il primo contatto con il mondo del cinema, anche se è...

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