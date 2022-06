Giovanni Clerici, detto Gianni, nasce il 24 luglio del 1930 a Como. Da ragazzo gioca a tennis ottenendo risultati più che discreti: insieme con Fausto Gardini, nel 1947 e nel 1948 si aggiudica due titoli nazionali juniores in doppio, mentre nel 1950 arriva in finale nel torneo nazionale juniores in singolare e a Vichy vince la Coppa de Galea. Nel 1951 Gianni Clerici inizia a collaborare con la "Gazzetta dello Sport"; l'anno successivo conquista il Monte Carlo New Eve Tournament e nel 1953 gioca il primo turno del torneo di... continua su Biografieonline.it