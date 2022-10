Leggenda della musica country con sangue indiano nelle vene, Johnny Cash nasce il 26 febbraio 1932 a Kingsland (Arkansas); la sua è una numerosa famiglia di contadini dell'Arkansas. Fin da bambino conosce la dura condizione degli abitanti dell'America sudista profonda, dedita alla coltivazione e alla raccolta del cotone. Anche lui per dare una mano ai suoi lavora da ragazzino nei campi ma si innamora della musica prima cantando in chiesa, poi grazie all'ascolto di trasmissioni radiofoniche dedicate al Country, molto seguite in quei... continua su Biografieonline.it