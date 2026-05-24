È proibito dare consigli quando la gente non li chiede.

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Aforisma di Eduardo De Filippo
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Breve biografia di Eduardo De Filippo
Grande commediografo e attore di vaglia Eduardo De Filippo nacque il 24 maggio 1900 a Napoli, in via Giovanni Bausan, da Luisa De Filippo e da Eduardo Scarpetta. Al pari dei fratelli cominciò ben presto a calcare le tavole del palcoscenico: il suo debutto avvenne alla verde età di quattro anni al teatro Valle di Roma, nel coro della...
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