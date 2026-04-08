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Frase di Giulio Andreotti

A parte le guerre puniche, mi viene attribuito veramente tutto.

Breve biografia di Giulio Andreotti

Giulio Andreotti, uomo politico italiano fra i più conosciuti, amati ma anche fortemente discussi, è nato a Roma il 14 gennaio 1919. Riassumerne la vita è impresa disperante e difficile sia per l'enorme arco temporale che essa investe, sia per la quantità di esperienza che il curriculum del grande vecchio della politica italiana è in...
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Biografia di Giulio Andreotti su Biografieonline.it

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