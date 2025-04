Milena Vukotic è un'attrice italiana, figlia di padre montenegrino e madre italiana. Nata a Roma il 23 aprile 1935, i genitori sono artisti: il padre è un commediografo mentre la madre una pianista, ed è in questo clima che cresce la piccola Milena. Non sorprende che sviluppi molte passioni come la recitazione e la danza. Come...

continua leggendo la:

Biografia di Milena Vukotic su Biografieonline.it