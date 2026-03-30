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Frase di Don Bosco

Il demonio ha paura della gente allegra.

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Breve biografia di Don Bosco

Straordinario educatore e indimenticabile parroco, Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 in una famiglia contadina poverissima a Becchi Castelnuovo d'Asti (oggi rinominata Castelnuovo Don Bosco). Rimasto orfano di padre a soli due anni matura la vocazione sacerdotale fin da subito. Nel 1841, giovane prete, arriva a Torino e comincia...
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Biografia di Don Bosco su Biografieonline.it

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