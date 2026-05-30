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Aforisma di Maurice Merleau-Ponty
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Breve biografia di Maurice Merleau-Ponty
Importante filosofo del Novecento, di recente al centro di un grande interesse per la ripresa del suo pensiero da parte di numerosi studiosi (nello sforzo di evidenziarne l'originalità rispetto all'amico Sartre che forse l'ha un po' oscurato), Maurice Jean Jacques Merleau-Ponty nasce il 14 marzo 1908 a Rochefort-sur-Mer, una cittadina...
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