Teresa Bellanova nasce in Puglia a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, il 17 agosto 1958. Lascia la scuola a quattordici anni per cominciare immediatamente a lavorare come bracciante agricola. Si scontra subito con la realtà locale, fatta di sfruttamento: nelle campagne circostanti la sua città, imperversava il caporalato ed erano migliaia le giovani donne che lavoravano quotidianamente per poche lire nei campi. Bellanova non accetta in modo passivo questa situazione ed entra a far parte del sindacato. A soli quindici anni...continua la lettura su Biografieonline.it