Rami Said Malek è un attore statunitense nato a Los Angeles sotto il segno del toro il 12 maggio 1981. Rami ha origini egiziane e ha un fratello gemello - Sami Malek - che lavora come insegnante; ha anche una sorella maggiore, Yasmine, di professione medico di pronto soccorso. In giovane età Rami intraprende gli studi universitari a Evansville; qui ottiene il Bachelor of Fine Arts, titolo che gli permette di conseguire una formazione professionale nelle arti visive e dello spettacolo. Rami Malek: gli inizi della carriera Inizia...continua la lettura su Biografieonline.it