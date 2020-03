Un bel sorso di whisky caldo prima di andare a dormire. Non è molto scientifico, ma aiuta.

Frasi di Alexander Fleming Scienziato scozzese, premio Nobel Scarica il PDF con tutte le frasi di Alexander Fleming Download PDF

Breve biografia di Alexander Fleming

Bronchite, polmonite, broncopolmonite: a sentire queste parole non si può fare a meno di provare una certa inquietudine. La tosse spesso è un sintomo di queste malattie, fino a non molti anni fa considerate pericolose. Ma la polmonite che per secoli è stata considerata gravissima, oggi è poco più importante di un mal di gola. Merito di un biologo inglese, Sir Alexander Fleming, che nel 1928 scoprì, per caso, che una muffa (chiamata "penicillium", cioè "muffa a forma di pennello") impediva la riproduzione di alcuni batteri; da quella...continua la lettura su Biografieonline.it

