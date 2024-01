Ex-Presidente degli Stati Uniti dal 1993 al 2001, nato il 19 agosto 1946 ad Hope, Arkansas, William J. Clinton è stato il più giovane presidente dopo John F. Kennedy. Ma i successi ottenuti da Bill Clinton sono stati tutti meritati e sudati. Si può dire infatti che si è fatto da solo, come nella migliore tradizione del "sogno americano" e del self made man. La tragedia lo colpisce quando è ancora in fasce: tre mesi dopo la sua nascita il padre muore in un incidente stradale. Dopo quattro anni di solitudine la madre sposa Roger... continua su Biografieonline.it