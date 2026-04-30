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Frase di Wynton Marsalis
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Breve biografia di Wynton Marsalis
Compositore, strumentista eccelso, "band leader" ed educatore, Wynton Marsalis ha collezionato nel corso della sua poliedrica carriera una messe impressionante di riconoscimenti. Artista virtuoso e acclamato, sia sul versante jazzistico che classico, Marsalis nasce a New Orleans, Louisiana, il 18 ottobre 1961. Inizia lo studio della...
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