Compositore, strumentista eccelso, "band leader" ed educatore, Wynton Marsalis ha collezionato nel corso della sua poliedrica carriera una messe impressionante di riconoscimenti. Artista virtuoso e acclamato, sia sul versante jazzistico che classico, Marsalis nasce a New Orleans, Louisiana, il 18 ottobre 1961. Inizia lo studio della...

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