Valéry Marie René Georges Giscard d'Estaing, conosciuto semplicemente come Valéry Giscard d'Estaing, nasce a Coblenza, in Germania, il 2 febbraio del 1926. Politico francese, conservatore, è stato il terzo Presidente di Francia durante la quinta Repubblica, eletto il 27 maggio del 1974. Dagli anni '70 in poi è stato uno dei maggiori sostenitori della nascente Comunità Europea, affinché consolidasse la sua posizione tra i vari Paesi membri, eletto inoltre Presidente della Convenzione Europea nel 2002.