Vedi cose che esistono e ti chiedi "perché?" Ma io sogno cose non ancora esistite e chiedo "perché no?"



[You see things; and you say "Why?" But I dream things that never were; and I say "Why not?"]



L'attribuzione è errata. La citazione è tratta in realtà da "Torniamo a Matusalemme" di George Bernard Shaw. John F. Kennedy citò poi queste parole in un discorso rivolto al Parlamento irlandese a Dublino il 28 giugno 1963. Successivamente, nel 1968, Bob Kennedy durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali, esplicitando nello stesso discorso di riferirsi a George Bernard Show, disse: «Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? Io sogno cose non ancora esistite e chiedo: perché no?» («Some men see things as they are and say, why; I dream things that never were and say, why not.»). In quello stesso anno Robert morì e Ted Kennedy citò questa frase del fratello durante il suo elogio funebre. - Fonte: Bartleby.com