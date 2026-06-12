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Aforisma di Francesco Renga

Sto imparando a vivere i momenti felici. L'amore è una sorpresa.

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Breve biografia di Francesco Renga

Francesco Renga, nato a Udine il 12 giugno 1968, ha coltivato fin da piccolo la passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile. Il primo concorso che lo vede protagonista, nel tentativo di uscire dall'asfittico mondo dei...
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Biografia di Francesco Renga su Biografieonline.it

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