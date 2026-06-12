Sto imparando a vivere i momenti felici. L'amore è una sorpresa.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Francesco Renga
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Francesco Renga
Francesco Renga, nato a Udine il 12 giugno 1968, ha coltivato fin da piccolo la passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile.
Il primo concorso che lo vede protagonista, nel tentativo di uscire dall'asfittico mondo dei...
continua leggendo la:
Biografia di Francesco Renga su Biografieonline.it