Sto imparando a vivere i momenti felici. L'amore è una sorpresa.

Francesco Renga, nato a Udine il 12 giugno 1968, ha coltivato fin da piccolo la passione per il canto, forgiando e perfezionando sempre di più quella voce intensa e calda che è la sua caratteristica principale e che lo rende inconfondibile. Il primo concorso che lo vede protagonista, nel tentativo di uscire dall'asfittico mondo dei...

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