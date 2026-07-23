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Aforisma di Jim Morrison

Se le persone che parlano male di me, sapessero quello che dico io di loro, parlerebbero peggio.

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Breve biografia di Jim Morrison

James Douglas Morrison, o semplicemente Jim, com'è sempre stato per i suoi fan che ancora gli portano fiori sulla sua tomba parigina, nasce a Melbourne, in Florida, Usa, l'8 dicembre del 1943. Cantautore, icona del rock, poeta, leader carismatico della band The Doors: probabilmente il gruppo rock americano più importante della storia. Ha...
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Biografia di Jim Morrison su Biografieonline.it

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