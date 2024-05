Herbert Jeffrey Hancock, detto Herbie, nasce il 12 aprile del 1940 a Chicago, nell'Illinois. A sette anni comincia a studiare pianoforte, rivelandosi subito un bambino prodigio. Il 5 febbraio del 1952 suona il primo movimento del Concerto per Pianoforte e Orchestra n. 26 in Re Maggiore K 537 di Mozart con la Chicago Symphony Orchestra. Durante l'adolescenza, pur non avendo un insegnante di jazz, affina l'orecchio e sviluppa il senso dell'armonia, influenzato anche dalle registrazioni del gruppo vocale the Hi-Lo's. Nel 1960 sente... continua su Biografieonline.it