Vincenzo Spadafora è stato il primo garante per l'infanzia d'Italia e il più giovane presidente dell'Unicef. Nato ad Afragola il 12 marzo 1974, è cresciuto nella vicina Cardito. È conterraneo e amico di Luigi Di Maio. Si trasferisce a Roma a 18 anni, scelta che, afferma, gli ha cambiato la vita. Luigi Di Maio: le esperienze giovanili e l'Unicef A Roma inizia a collaborare con l'Unicef. Ventenne, Vincenzo Spadafora opera come missionario laico in Sierra Leone, Guinea Bissau e Ruanda. È in questi anni che allaccia rapporti con il...continua la lettura su Biografieonline.it