Roberta Bruzzone nasce il 1° Luglio 1973 a Finale Ligure (Savona) sotto il segno zodiacale del Cancro. Si trasferisce in seguito a Torino dove consegue la laurea in “Psicologia Clinica” con il massimo dei voti. Perfeziona gli studi conseguendo la specializzazione in Psicopatologia Forense presso l’Università di Genova. La sua formazione nel campo della criminologia prosegue poi all’estero e negli Stati Uniti. Di professione criminologa, Roberta Bruzzone è anche un personaggio televisivo molto amato. E' una donna affascinante,...continua la lettura su Biografieonline.it