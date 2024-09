Alexander Zverev (il cui nome completo è Aleksandr Aleksandrovič Zverev) nasce il 20 aprile del 1997 ad Amburgo, figlio di Aleksandr Michajlovič, un ex tennista, e di Irina Vladimirovna Fateeva, a sua volta allenatrice di tennis. Con due genitori così, per Alexander - detto Sascha - è inevitabile iniziare a giocare a tennis in tenera età. Ha un fratello maggiore, anch'egli tennista professionista, Mischa Zverev (Michail Aleksandrovic Zverev) di dieci anni più vecchio. Alexander prende la racchetta da tennis in mano a cinque anni,... continua su Biografieonline.it