Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Franklin Delano Roosevelt

Nessuno può farti sentire infelice se tu non glielo consenti.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Franklin Delano Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt nasce il 30 gennaio 1882 a Hide Park, da una famiglia protestante di antica origine olandese, emigrata nell'America del Nord nel XVII secolo. Il padre James è un classico gentleman della buona borghesia europea. In questo clima di solido benessere, Franklin trascorre i primi anni della sua vita compiendo...
continua leggendo la:
Biografia di Franklin Delano Roosevelt su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail