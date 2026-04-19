Nessuno può farti sentire infelice se tu non glielo consenti.

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Aforisma di Franklin Delano Roosevelt
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Breve biografia di Franklin Delano Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt nasce il 30 gennaio 1882 a Hide Park, da una famiglia protestante di antica origine olandese, emigrata nell'America del Nord nel XVII secolo. Il padre James è un classico gentleman della buona borghesia europea.
In questo clima di solido benessere, Franklin trascorre i primi anni della sua vita compiendo...
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