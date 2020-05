Il gusto è, per così dire, il microscopio del discernimento.

Aforismi di Jean-Jacques Rousseau Filosofo svizzero Scarica il PDF con tutte le frasi di Jean-Jacques Rousseau Download PDF

Resta aggiornato e ricevi subito la frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Approfondisci

Breve biografia di Jean-Jacques Rousseau

Filosofo e pedagogista svizzero, nato a Ginevra il 28 giugno 1712, Jean-Jacques Rousseau è uno dei massimi esponenti del pensiero europeo del XVIII secolo. Figlio di un orologiaio calvinista, rimane orfano di madre a pochi giorni dalla nascita. Lasciato un po' a sé stesso, non avrà un'educazione regolare: a dieci anni si trova privato anche dell'appoggio del padre che, ferreo calvinista e di carattere irruento e rissoso, è costretto a lasciare Ginevra per una lite a causa della quale stava per essere arrestato. Affidato al pastore...continua la lettura su Biografieonline.it

Altri autori di aforismi