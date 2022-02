Emmanuela Marrone, conosciuta con il nome d'arte Emma Marrone, o semplicemente Emma, nasce a Firenze il giorno 25 maggio 1984. Nonostante sia nata in Toscana, vive ad Aradeo in provincia di Lecce. E' il padre Rosario, chitarrista in una band, che le trasmette la passione per la musica. La giovanissima Emma inizia così fin da piccola ad esibirsi nelle feste popolari e nei locali. Dopo aver conseguito la maturità classica tenta di sfondare in campo musicale. L'esordio importante arriva con la partecipazione al reality show di Italia... continua su Biografieonline.it