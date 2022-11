Cos'è l'infinito? Pensa all'umana stupidità.

[Barzelletta] Una volta mi trovavo su un aereo. Il pilota attacca la solita frase tipo "voleremo a un'altezza di 10.000 metri", poi posa il microfono ma dimentica di spegnerlo; infine si rivolge al secondo pilota e se ne esce con "ora vorrei tanto un bellissimo pompino e una tazza di caffè". Allora l'hostess si precipita come un fulmine dal fondo dell'aereo per dirgli che il microfono è ancora aperto, e si sente una voce: "Ehi tesoro, non dimenticarti il caffè!".