Alberto Cotta Ramusino è il vero nome dell'artista Tananai. Nato a Milano il giorno 8 maggio 1995, è cantautore e produttore discografico. Tananai Gli esordi La sua carriera musicale inizia nel 2017 con lo pseudonimo Not For Us (non per noi, in lingua italiana). Ottiene un contratto discografico con l'etichetta Universal Music Italia e pubblica il suo primo album dal titolo inglese "To Discover and Forget" (per scoprire e dimenticare). In seguito il cantautore milanese inizia ad esibirsi sotto lo pseudonimo di Tananai. Si... continua su Biografieonline.it