Non devi mai avere paura di quello che stai facendo quando sei nel giusto.

Rosa Parks è stata un'attivista statunitense. La storia la ricorda come una figura-simbolo del movimento per i diritti civili. Lei, donna di colore, è celebre perché nel 1955 su un autobus pubblico rifiutò di cedere il suo posto a sedere a un bianco. Rosa Parks Non sempre i grandi eventi della storia sono appannaggio di grandi...

