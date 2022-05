Alessandra Sensini nasce a Grosseto il 26 gennaio 1970. Diplomata in ragioneria all'Istituto Tecnico Commerciale di Grosseto, inizia a praticare il nuoto all'età di sei anni, per poi passare alla pallavolo. Si allena per qualche tempo per la corsa campestre, poi pratica il basket. Nel 1982, grazie alla spinta delle sorelle, sale per la prima volta su una tavola da windsurf. Sboccia l'amore per questo sport e da questo momento dedicherà la propria anima sportiva a questa disciplina. Inizia presto a mietere successi a livello... continua su Biografieonline.it