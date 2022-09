Tucidide è un personaggio storico che viene considerato il vero e proprio precursore dei grandi storiografi. È stato anche un militare ateniese molto apprezzato per il coraggio in battaglia. È autore del capolavoro La Guerra del Peloponneso; Tucidide assume una notevole rilevanza anche oggigiorno, in virtù della sua narrazione riguardo l'epidemia che colpisce la sua città, la quale presenta notevoli parallelismi con quanto accaduto nel 2020 a causa della diffusione dei contagi da Covid-19. Volgiamo il nostro sguardo al passato per... continua su Biografieonline.it