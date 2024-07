Shrek: Gli orchi sono come le cipolle.



Ciuchino: Sniff... puzzano?



Shrek: Sì... no!



Ciuchino: Ah, ti fanno piangere?



Shrek: No!



Ciuchino: Ah, li lasci al sole e diventano marroni e poi spuntano i peletti bianchi?



Shrek: Tutti e due abbiamo gli strati!



Ciuchino: Aah, tutti e due avete gli strati? Sniff.. bleah.. Sai, non a tutti piacciono le cipolle... Torte! A tutti piacciono le torte, le torte hanno gli strati.



Shrek: Non mi interessa che cosa piace a tutti! Gli orchi non sono come le torte!



Ciuchino: Sai cos'altro piace a tutti? Le lasagne. Hai mai conosciuto qualcuno a cui dici "hey prendiamo le lasagne" e lui risponde "non mi piacciono le lasagne". Le lasagne sono squisite.