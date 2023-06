Enrico Silvestrin nasce il 30 maggio del 1972 nel quartiere Talenti a Roma, figlio di un'arredatrice siciliana, Luigia Mangano, e di un architetto veneto, Luigi Silvestrin. Cugino del calciatore Aldo Bet e nipote di Peppino De Filippo per parte di madre, Enrico studia al Liceo Orazio della sua città. Consegue il diploma di maturità classica, per poi iscriversi all'Università di Roma La Sapienza, dove studia Lettere anche se non arriva alla laurea. Nel frattempo, appassionato di musica, suona in alcuni locali di Roma e di Milano... continua su Biografieonline.it