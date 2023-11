Beatrice Luzzi è un'attrice, regista, autrice e attivista italiana. Nasce a Roma il 14 novembre 1970 e si diploma al Liceo classico Terenzio Mamiani della capitale. Durante gli studi comincia ad appassionarsi alla recitazione e segue dei corsi in teatro. Beatrice Luzzi Carriera Dopo la laurea in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, Beatrice Luzzi si trasferisce a Bruxelles per lavorare in stage, per due anni, alla Direzione generale per gli aiuti umanitari della Commissione Europea. Al suo ritorno in Italia, inizia a... continua su Biografieonline.it