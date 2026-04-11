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Frase di Edward Hopper

Se potessi esprimerlo con le parole non ci sarebbe nessuna ragione per dipingerlo.

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Breve biografia di Edward Hopper

Nato il 22 luglio del 1882 a Nyack, piccola cittadina sul fiume Hudson, da una colta famiglia borghese americana, Edward Hopper entra nel 1900 alla New York School of Art, un prestigioso istituto che ha sfornato nel tempo alcuni dei nomi più importanti della scena artistica americana. A parte il clima stimolante e le opportunità di...
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Biografia di Edward Hopper su Biografieonline.it

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