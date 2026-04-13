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Frase di Patrick De Gayardon
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Breve biografia di Patrick De Gayardon
Patrick De Gayardon de Fenayl nasce a Oulins, vicino Parigi, il 23 gennaio 1960. Trascorre un'infanzia tranquilla presso i nonni. Studia per undici anni nel convento dei Padri Mariani a Lione, consegue il diploma di scuola superiore, poi frequenta la facoltà di Giurisprudenza.
Prima di scoprire il paracadutismo pratica diversi sport tra...
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