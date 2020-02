L'arte consiste nel fare qualcosa di nessun valore e in seguito di venderla.

Frasi di Frank Zappa Chitarrista statunitense Scarica il PDF con tutte le frasi di Frank Zappa Download PDF

Breve biografia di Frank Zappa

Nato il 21 dicembre 1940 a Baltimora, Frank Zappa non era solo un grande chitarrista, non era solo un grande musicista rock estremamente prolifico (la sua discografia è immensa: più di 80 album), non era solo un intelligente provocatore: era innanzi tutto un grandissimo musicista, la cui grandezza è stata riconosciuta (caso più unico che raro, per un artista di estrazione rock) da grandi autori di musica "colta" come Karlheinz Stokhausen, o Pierre Boulez. Quest'ultimo ha detto di lui: "Come musicista era una figura eccezionale...continua la lettura su Biografieonline.it

