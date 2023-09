Gli accostamenti più arditi riescono a far cantare i materiali e le forme.

Mariuccia Mandelli, in arte Krizia, nome preso a prestito da uno dei dialoghi di Platone, comincia la propria attività nel 1954, in un laboratorio dove, insieme a lei, collaborano la socia Flora Dolci e alcune lavoranti. La sua ricerca di innovazione stilistica ha inizio dalle gonne che, una volta finite, stipa all'interno di alcune valigie con il fine di portarle in giro per l'Italia, a scopo promozionale, nei negozi che più le sembrano affini. Nel 1957 presenta la sua prima collezione al SAMIA, una delle prime manifestazioni... continua su Biografieonline.it