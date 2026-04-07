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Aforisma di Michelangelo Buonarroti

La mia allegrezza è la malinconia.

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Breve biografia di Michelangelo Buonarroti

Nato il 6 marzo 1475 a Caprese, un piccolo paese della Toscana, vicino ad Arezzo, Michelangelo Buonarroti ancora in fasce viene portato dalla famiglia a Firenze. Figlio di Ludovico Buonarroti Simoni e di Francesca di Neri, viene avviato dal padre agli studi umanistici sotto la guida di Francesco da Urbino, anche se ben presto dimostra...
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Biografia di Michelangelo Buonarroti su Biografieonline.it

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