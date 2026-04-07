La mia allegrezza è la malinconia.

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Michelangelo Buonarroti
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Michelangelo Buonarroti
Nato il 6 marzo 1475 a Caprese, un piccolo paese della Toscana, vicino ad Arezzo, Michelangelo Buonarroti ancora in fasce viene portato dalla famiglia a Firenze. Figlio di Ludovico Buonarroti Simoni e di Francesca di Neri, viene avviato dal padre agli studi umanistici sotto la guida di Francesco da Urbino, anche se ben presto dimostra...
continua leggendo la:
Biografia di Michelangelo Buonarroti su Biografieonline.it
Commenta
Oltre a questa frase ti consigliamo
- Le frasi di Michelangelo Buonarroti
- Michelangelo Buonarroti nelle opere letterarie
- Una frase a caso di Michelangelo Buonarroti
- Biografia di Michelangelo Buonarroti
- Data di nascita di Michelangelo Buonarroti
- Segno zodiacale di Michelangelo Buonarroti
- Data di morte di Michelangelo Buonarroti
- Immagini di Michelangelo Buonarroti