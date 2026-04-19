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Aforisma di Samuel Taylor Coleridge

Chi si vanta di aver conquistato una moltitudine di amici non ne ha mai avuto uno.

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Breve biografia di Samuel Taylor Coleridge

Samuel Taylor Coleridge, una delle figure più importanti del movimento romantico, nasce in Inghilterra a Ottery Saint Mary (Devon) il 21 ottobre 1772. Ultimo di dieci figli, dopo la morte del padre viene mandato a Londra presso la scuola dell'Ospedale di Cristo. Diventa un appassionato lettore e un ottimo studente. Nel 1791 si sposta...
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Biografia di Samuel Taylor Coleridge su Biografieonline.it

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