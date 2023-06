Francesco Nuti nasce a Prato il 17 maggio 1955. È studente quando inizia a esibirsi come attore dilettante, scrivendo da sè i propri testi, cosa che prosegue fino al 1978. Viene notato da Alessandro Benvenuti ed Athina Cenci, coppia già attiva nel panorama cabarettistico con il nome di Giancattivi. Nuti si unisce a loro: in un primo periodo i successi sembrano arrivare copiosi anche grazie a trasmissioni televisive come "Non stop" e "Black Out". I Giancattivi approdano al cinema nel 1981 con "Ad ovest di Paperino" (regia di... continua su Biografieonline.it