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Aforisma di Graham Greene

I cattolici e i comunisti hanno commesso grandi crimini, ma alla fine non si sono fatti da parte, come in una società costituita, e sono rimasti indifferenti.

Breve biografia di Graham Greene

Henry Graham Greene è stato scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, critico letterario e anche agente segreto per il Regno Unito. Tra i suoi romanzi più celebri ci sono "La roccia di Brighton", "Il nocciolo della questione", "Fine di una storia", "Il potere e la gloria". I temi della politica internazionale, i complotti e lo...
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Biografia di Graham Greene su Biografieonline.it

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