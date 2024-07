A volte Madre Natura decide di lanciare una palla ad effetto.

Una faccia che era un paesaggio. Un volto talmente interessante e irregolarmente bello che, anche se giudicato inespressivo, non ci si stancava mai di guardare, proprio come quando si sta davanti ad un affascinante spettacolo naturale. Fermo sì, ma pur sempre affascinante. E comunque gli occhi del "giustiziere della notte" Bronson qualcuno non li dimenticherà più, soprattutto dopo aver visto quale mestizia potessero esprimere film come "C'era una volta il west" del nostro Sergio Leone. Eppure quell'etichetta di inespressivo e... continua su Biografieonline.it