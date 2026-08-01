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Frase di Achille Occhetto

I comunisti, i socialisti,prevedono, desiderano ed auspicano la partecipazione, la militanza, la presenza democratica. Il fatto che oggi si dimentichi anche questo dimostra a quale arretramento culturale sono arrivati i gruppi dirigenti della sinistra.

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Breve biografia di Achille Occhetto

Achille Occhetto nasce a Torino il giorno 3 marzo 1936. A lungo esponente del Pci (Partito Comunista Italiano), ne ha assunto la guida nel 1988. È stato principale autore della svolta della sinistra italiana che portò nel 1991 alla fondazione del Partito Democratico della Sinistra, di cui poi Occhetto sarebbe stato il primo segretario,...
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