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Frase di Luca Ronconi

La regia è una disponibilità personale, una capacità di entrare in rapporto con un testo, uno spazio, con degli attori e un pubblico.

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Breve biografia di Luca Ronconi

Luca Ronconi regista e attore teatrale, nasce il giorno 8 marzo 1933 a Susa, in Tunisia, dove dove la madre insegna Lettere. Studia in Italia e consegue il diploma nel 1953 presso l'Accademia d'Arte Drammatica di Roma. Il suo esordio di attore con un ruolo protagonista non tarda ad arrivare: tra i direttori dei suoi spettacoli vi sono,...
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Biografia di Luca Ronconi su Biografieonline.it

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