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Frase di Luca Ronconi
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Breve biografia di Luca Ronconi
Luca Ronconi regista e attore teatrale, nasce il giorno 8 marzo 1933 a Susa, in Tunisia, dove dove la madre insegna Lettere.
Studia in Italia e consegue il diploma nel 1953 presso l'Accademia d'Arte Drammatica di Roma.
Il suo esordio di attore con un ruolo protagonista non tarda ad arrivare: tra i direttori dei suoi spettacoli vi sono,...
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