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Battuta di Giobbe Covatta

È lecito chiedersi come Caino e Abele abbiano potuto generare l'umanità.

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Breve biografia di Giobbe Covatta

Gianni Covatta, in arte Giobbe, nasce l'11 giugno 1956. Comico e attore, è in grado di spaziare in tutti i campi dello spettacolo, riscuotendo sempre grande successo; il pubblico lo ama non solo per le sue innate doti comiche ma anche per la straordinaria umanità e spontaneità che traspare dal suo modo di essere. Non a caso Giobbe si...
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Biografia di Giobbe Covatta su Biografieonline.it

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