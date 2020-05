Frasi di Gianni Vattimo Filosofo italiano Scarica il PDF con tutte le frasi di Gianni Vattimo Download PDF

Breve biografia di Gianni Vattimo

Gianni Vattimo è nato il 4 gennaio 1936 a Torino, città dove ha studiato e si è laureato in Filosofia; ha conseguito la specializzazione all'università di Heidelberg con H. G. Gadamer e K. Loewith. Dal 1964 insegna all'Università di Torino, dove è stato anche Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Ha insegnato come visiting professor in alcune università americane (Yale, Los Angeles, New York University, State University of New York) e ha tenuto seminari e conferenze nelle grandi università di tutto il mondo. Negli anni...continua la lettura su Biografieonline.it

