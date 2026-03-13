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Aforisma di Jean Cocteau

Se deve scegliere chi deve essere crocifisso, la folla salverà sempre i Barabba.

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Breve biografia di Jean Cocteau

Jean Maurice Eugène Clément Cocteau, terzo figlio di una famiglia alto-borghese, nasce il 5 luglio 1889 a Maisons-Laffitte, zona residenziale alle porte di Parigi. Viene iniziato precocemente alle arti grafiche, per le quali il bambino dimostra una stupefacente attitudine. Sempre nella prima infanzia si sviluppa una forte attrazione per...
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Biografia di Jean Cocteau su Biografieonline.it

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