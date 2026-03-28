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Citazione di Johann Winckelmann
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Breve biografia di Johann Winckelmann
Johann Joachim Winckelmann nasce a Stendal (Germania) il 9 dicembre 1717.
Archeologo e storico dell'arte, appassionato dell'antichità classica, frequenta i circoli artistici di Dresda. Si converte al cattolicesimo e nel 1755 si trasferisce a Roma, dove diviene bibliotecario del cardinale Alessandro Albani.
Visita più volte Pompei,...
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