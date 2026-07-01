DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Margaret Oliphant
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Margaret Oliphant
Margaret Oliphant Wilson nasce il 4 aprile 1828 a Wallyford, Midlothian, Scozia. Il padre, Francis W. Wilson, è impiegato statale e bancario. La madre, Margaret Oliphant, avida lettrice, si dedica all'istruzione della figlia senza mancare di trasmetterle l'interesse per la storia e la cultura scozzese.
La famiglia apparteneva alla...
continua leggendo la:
Biografia di Margaret Oliphant su Biografieonline.it